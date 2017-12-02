ЕС вывел из-под санкций против РФ ракетное топливо для миссии ExoMars 2020

Опубликованное решение вносит изменения в документ от 31 июля 2014 года, которым были введены секторальные ограничительные меры против РФ. В новых поправках, датированных 30 ноября 2017 года, подчеркивается, что предоставление российским компаниям любой технической или финансовой помощи во время операций с ракетным топливом подлежит предварительному одобрению “компетентными органами” ЕС.

“Запреты, содержащиеся в параграфах 1 и 3, не должны применяться к продаже, поставкам, передаче или экспорту и импорту, покупке или транспортировке гидразина с концентрацией 70% или более для испытаний и полета спускаемого космического модуля ExoMars и для полета несущего модуля в рамках миссии ExoMars-2020”, — говорится в тексте решения.

ExoMars — совместная программа Европейского Космического Агентства (ЕКА) и Федерального космического агентства России (Роскосмос) по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Напоминаем, “Газпром” предупредил своих инвесторов о новых рисках, которые могут возникнуть в связи с принятием в США закона о новых санкциях. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО за три квартала 2017 года.