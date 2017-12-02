ЄС вивів з-під санкцій проти РФ ракетне паливо для місії ExoMars-2020

Опубліковане рішення вносить зміни до документу від 31 липня 2014 року, яким були введені секторальні обмежувальні заходи проти РФ. У нових поправках, датованих 30 листопадом 2017 року, підкреслюється, що надання російським компаніям будь-якої технічної або фінансової допомоги під час операцій з ракетним паливом підлягає попередньому схваленню “компетентними органами” ЄС.

“Заборони, що містяться в параграфах 1 і 3, не повинні застосовуватися до продажу, постачання, передачі або експорту та імпорту, купівлі або транспортування гідразину з концентрацією 70% або більше для випробувань і польоту космічного модуля ExoMars у рамках місії ExoMars-2020”, — йдеться в тексті рішення.

ExoMars — спільна програма Європейського Космічного Агентства (ЄКА) і Федерального космічного агентства Росії (Роскосмос) по дослідженню Марсу, основною метою якої є пошук доказів існування в минулому і сьогоденні життя на Марсі.

Нагадаэмо, “Газпром” попередив своїх інвесторів про нові ризики, які можуть виникнути у зв’язку з прийняттям в США закону про нові санкції. Про це йдеться в звітності компанії за МСФЗ за три квартали 2017 року.