ЕС сегодня утвердит 15-й пакет санкций против рф - Каллас
Киев • УНН
ЕС примет 15-й пакет санкций против РФ, который включает ограничения в отношении теневого флота и китайских компаний. Министры иностранных дел ЕС обсудят агрессию рф с украинским коллегой Сибигой.
ЕС сегодня утвердит новый пакет санкций против РФ с фокусом на российский теневой флот, чиновников КНДР и китайские компании, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, прибыв на первое заседание Совета ЕС по иностранным делам в должности, пишет УНН.
Детали
«Во время обсуждений по Украине министры иностранных дел сегодня примут 15-й пакет санкций, он включает санкции в отношении теневого флота, он также включает санкции в отношении официальных лиц Северной Кореи, а также китайских компаний, которые способствуют этой войне», - сказала Каллас.
Министры иностранных дел ЕС, как отметили в Совете ЕС, сегодня, обсудят российскую агрессию против Украины после неформального обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в режиме видеоконференции.