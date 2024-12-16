ЕС сегодня утвердит 15-й пакет санкций против рф - Каллас

ЕС сегодня утвердит новый пакет санкций против РФ с фокусом на российский теневой флот, чиновников КНДР и китайские компании, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, прибыв на первое заседание Совета ЕС по иностранным делам в должности, пишет УНН.

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«Во время обсуждений по Украине министры иностранных дел сегодня примут 15-й пакет санкций, он включает санкции в отношении теневого флота, он также включает санкции в отношении официальных лиц Северной Кореи, а также китайских компаний, которые способствуют этой войне», - сказала Каллас.

Министры иностранных дел ЕС, как отметили в Совете ЕС, сегодня, обсудят российскую агрессию против Украины после неформального обмена мнениями с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в режиме видеоконференции.