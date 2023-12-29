ЕС предоставит Украине дополнительное военное оборудование в 2024 году - Боррель
Киев • УНН
ЕС обещает увеличить военную помощь Украине в 2024 году для борьбы с российской агрессией, подтвердил Жозеп Боррель.
В следующем году Европейский союз предоставит Украине дополнительное военное оборудование для поддержки в противостоянии российской агрессии. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.
Только что разговаривал с главой МИД Дмитрием Кулебой после сегодняшних варварских атак россии. ЕС остается преданным в 2024 году предоставить дополнительное военное оборудование для поддержки Украины в противостоянии вторжению россии
Как отметил Боррель, "борьба Украины за свободу против тирании - это общая борьба".
Дополнение
На фоне последней ракетной атаки россиян по Украине в ЕС подчеркнули, что будут поддерживать Киев столько, сколько это потребуется.
Усилить ПВО и увеличить поддержку Киева: западные лидеры отреагировали на масштабный российский авиаудар по Украине 29 декабрь 2023, 14:49 • 14696 просмотров
ЕС предоставит Украине дополнительное военное оборудование в 2024 году - Боррель
ЕС обещает увеличить военную помощь Украине в 2024 году для борьбы с российской агрессией, подтвердил Жозеп Боррель.
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