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ЕС предоставит Украине дополнительное военное оборудование в 2024 году - Боррель

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 15:03  •  10738 просмотра

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ЕС обещает увеличить военную помощь Украине в 2024 году для борьбы с российской агрессией, подтвердил Жозеп Боррель.

В следующем году Европейский союз предоставит Украине дополнительное военное оборудование для поддержки в противостоянии российской агрессии.  Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Только что разговаривал с главой МИД Дмитрием Кулебой после сегодняшних варварских атак россии. ЕС остается преданным в 2024 году предоставить дополнительное военное оборудование для поддержки Украины в противостоянии вторжению россии

- написал Боррель в соцсети X.

Как отметил Боррель, "борьба Украины за свободу против тирании - это общая борьба". 

Дополнение

На фоне последней ракетной атаки россиян по Украине в ЕС подчеркнули, что будут поддерживать Киев столько, сколько это потребуется. 

Усилить ПВО и увеличить поддержку Киева: западные лидеры отреагировали на масштабный российский авиаудар по Украине 29 декабрь 2023, 14:49 • 14696 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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