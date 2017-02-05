ЕС планирует расширить санкционный список и продлить санкции против России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Европейский союз планирует возобновить замораживание активов и запреты поездки в ЕС по отношению к ключевым союзникам президента России Владимира Путина, которые обвиняются в дестабилизации Украины, передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
"Четыре Представители ЕС отметили, что члены правительства намерены до середины марта продлить санкции еще на шесть месяцев на более чем 100 украинцев и русских. Среди них: Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанк и Юрия Ковальчука, крупнейшего акционера банка Rossiya", - говорится в сообщении.
Об этом СМИ сообщили брюссельские чиновники. Должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер.
Планируемое обновление черного списка выдвигает на первый план политическую приверженность ЕС к политике, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд и Б.Обама выдвинули еще в 2014 году.
Европейские санкции против России напоминают штрафные санкции США и включают в себя отдельный набор ограничений - продленных еще на шесть месяцев, как раз перед тем, как Д.Трамп вступил в должность 20 января - на российских финансовых, энергетических и оборонной промышленности.
Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отметила, что США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова.
Напомним, Великобритания будет следить за тем, чтобы санкции против России действовали до момента полной реализации минских соглашений.