ЕС планирует расширить санкционный список и продлить санкции против России - СМИ

"Четыре Представители ЕС отметили, что члены правительства намерены до середины марта продлить санкции еще на шесть месяцев на более чем 100 украинцев и русских. Среди них: Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанк и Юрия Ковальчука, крупнейшего акционера банка Rossiya", - говорится в сообщении.

Об этом СМИ сообщили брюссельские чиновники. Должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер.

Планируемое обновление черного списка выдвигает на первый план политическую приверженность ЕС к политике, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд и Б.Обама выдвинули еще в 2014 году.

Европейские санкции против России напоминают штрафные санкции США и включают в себя отдельный набор ограничений - продленных еще на шесть месяцев, как раз перед тем, как Д.Трамп вступил в должность 20 января - на российских финансовых, энергетических и оборонной промышленности.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли отметила, что США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова.

Напомним, Великобритания будет следить за тем, чтобы санкции против России действовали до момента полной реализации минских соглашений.