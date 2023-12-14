ЕС достиг предварительной договоренности о реформировании рынка электроэнергии

Европейский Союз договорился о реформировании энергетического рынка блока с целью ускорить развертывание возобновляемых источников энергии и обуздать волатильность цен на электроэнергию во время энергетического перехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам министра по вопросам экологического перехода Испании Терезы Риберы, чья страна председательствует в ЕС на ротационной основе, благодаря этому соглашению в ЕС удастся предложить более доступную электроэнергию гражданам ЕС.

Благодаря этому соглашению мы сможем стабилизировать долгосрочные рынки, ускорить развертывание возобновляемых и неископаемых источников энергии, предложить более доступную электроэнергию гражданам ЕС и повысить конкурентоспособность промышленности - заявила Рибери.

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Принятие закона обеспечит правовую определенность для текущих проектов, а переходный период, который продлится три года, позволяет решить проблемные вопросы, которые разделяли Францию и Германию, - имеется в виду согласование правил контрактов на разницу.

Считается, что предложенный закон способен усилит меры по защите наиболее уязвимых потребителей, в условиях, когда агрессия РФ против Украины "перевернула" газовый и энергетический рынки ЕС. Для вступления в силу соглашение должно быть одобрено министрами ЕС и пленарным заседанием Европарламента, пишет Bloomberg.

По словам генерального секретаря Eurelectric Кристиана Руби, предложенная реформа является значительным шагом вперед, предлагая инвесторам уверенность благодаря долгосрочным контрактам, и обеспечивая защиту потребителей через более стабильные цены на электроэнергию.

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Дополнение

Следующие пять лет изменят климатическую и энергетическую повестку дня ЕС.

Сегодня электроэнергия составляет около 23% потребления энергии в Европе, при том, что ЕС упорно работает над декарбонизацией. Тем не менее, экономика все еще преимущественно питается на ископаемом топливе.

Такие вызовы, как война России против Украины, рост геополитической напряженности и промышленная конкурентоспособность, возвращают энергетическую безопасность в центр повестки дня ЕС. В этом смысле настойчиво упоминается важность ускорения электрификации.

Электроэнергия теперь является не только решением климатического кризиса, но и важным средством обеспечения энергетической независимости Европы с помощью домашней, чистой и возобновляемой генерации - отметил Кристиан Руби.

Также предлагается, чтобы потребители получили возможность принимать более активное участие в декарбонизации Европы; новые решения должны способствовать участию потребителей в переходе путем развития более умных, энергоэффективных электрических технологий, пишет finance yahoo.

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