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ЕС должен убедить Венгрию в предоставлении помощи Украине на 50 млрд евро - представитель правительства ФРГ

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 12:32  •  22057 просмотра

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ЕС имеет целью убедить Венгрию в финансировании помощи Украине на 50 миллиардов евро

Европейский Союз на саммите позже на этой неделе имеет целью убедить сопротивляющуюся Венгрию относительно предлагаемой программы помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, чтобы послать четкий сигнал рф, со ссылкой на представителя правительства Германии во вторник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На брифинге в Берлине чиновник сказал, что все 27 стран блока, кроме одной, поддержали соответствующую программу Ukraine Facility.

"Наша четкая цель состоит в том, чтобы убедить это государство, что Ukraine Facility является правильным инструментом, чтобы продемонстрировать наше единство и послать россии четкий сигнал, а также поддержать усилия президента США (Джо) Байдена по мобилизации дальнейшей необходимой поддержки", - сказал чиновник.

На вопрос, есть ли план Б, чиновник сказал: "Мы делаем ставку на план А".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях выступил с требованием, чтобы на саммите ЕС в декабре не принимали никаких решений о начале переговоров с Украиной о членстве и изменениях в бюджет, которые включают 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Украины.

Орбан, который поддерживал связи с москвой даже несмотря на то, что ЕС ввел санкции против рф из-за ее войны в Украине, как отмечает Reuters, расходится в позиции с Еврокомиссией.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
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