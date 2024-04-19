Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

Сегодня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в рамках постоянного диалога стороны договорились о встрече на следующей неделе.

Собеседники отметили прогресс по ключевым вопросам украинско-венгерских отношений и договорились о двусторонней встрече на следующей неделе, а после нее - о телефонном разговоре для оценки результатов и планирования дальнейших шагов - резюмировали в Офисе президента.

Андрей Ермак и Петер Сийярто отметили, что двусторонняя коммуникация происходит по плану.

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Руководитель Офиса Президента Украины и министр иностранных дел Венгрии также договорились продолжить прилагать совместные усилия с целью содействия проведению в ближайшее время встречи Президента Украины и Премьер-министра Венгрии.

Напомним

В начале месяца министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты обсудили шаги для улучшения отношений между странами.