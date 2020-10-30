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Ермак - послам G7: идет активный диалог на уровне советников "Нормандской четверки"

Ермак - послам G7: идет активный диалог на уровне советников "Нормандской четверки"

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Продолжается активный диалог на уровне советников "Нормандской четверки" в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров Нормандского формата. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Как сообщили в Офисе, Ермак проинформировал послов о том, что идет активный диалог на уровне советников “Нормандской четверки” в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров Нормандского формата.

Руководитель Офиса Президента призвал послов стран G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины.

По его словам, режим прекращения огня на востоке Украины продолжается уже почти 100 дней, однако имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований с целью его срыва. Вчера во время таких враждебных обстрелов, к сожалению, двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения. Ситуацией на месте ныне занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНН, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран “Большой семерки”. Основной темой встречи стали последние события, связанные с решением судей Конституционного Суда, вызвало большой резонанс в обществе.

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