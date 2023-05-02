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Ермак: мы хотим получить политический сигнал, который четко закрепит будущее Украины в НАТО

Ермак: мы хотим получить политический сигнал, который четко закрепит будущее Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 968711 просмотра

КИЕВ. 3 мая УНН. Украина хочет получить политический сигнал, который уже сегодня четко закрепит ее будущее в НАТО. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с украинскими и иностранными журналистами, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, ключевой темой встречи стало обсуждение стратегических вопросов безопасности, в частности проработки с международными партнерами условий вступления Украины в НАТО, промежуточных гарантий безопасности, военно-технической и гуманитарной поддержки Украины, а также других вопросов.

По словам Андрея Ермака, Украина ожидает четкий сигнал от Альянса о поддержке ее членства на грядущем Вильнюсском саммите НАТО. В то же время руководитель Офиса Президента отметил важность предоставления Украине эффективных гарантий безопасности на весь период, предшествующий ее полной интеграции в Альянс.

Цитата

"Мы видим возможность сделать эти гарантии реальными, и они должны работать до вступления Украины в НАТО. Также мы хотим получить политический сигнал, который уже сегодня четко закрепит будущее Украины в НАТО, и обратного пути уже не будет. Будет только вопрос времени", – отметил Андрей Ермак.

Он добавил, что Украина прилагает максимум усилий, работая индивидуально с каждой страной и находя соответствующие аргументы, чтобы развеять любые сомнения в безальтернативности присоединения страны к Альянсу.

Дополнение

Сообщается, что важной темой разговора было также дальнейшее наращивание экономического давления на россию. Как отметил Ермак, недавно представленный Группой Макфола-Ермака санкционный План 2.0 предусматривает комплекс мер, реализация которых позволит усилить влияние на страну-агрессора и уменьшить ее военный потенциал. В этом контексте прежде всего речь идет о привлечении стран "Большой семерки".

Руководитель Офиса Президента также выразил надежду на продолжение диалога со странами Глобального Юга и их приобщение к реализации украинской формулы мира, предложенной Президентом Владимиром Зеленским. Также на встрече обсудили реализацию зернового соглашения.

Отдельное внимание уделили работе власти по освобождению украинцев, находящихся в плену.

"Важнейшей ценностью для нас есть и всегда будет оставаться жизнь и здоровье каждого человека. Этого непоколебимого принципа, неоднократно озвученного Президентом Зеленским, мы придерживаемся во всех ключевых вопросах. В частности, при планировании нашего контрнаступления, и в процессе работы по возвращению наших пленных, и в реализации гуманитарной продовольственной программы для стран, страдающих от голода", – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Напомним

Ермак заявил, что даже нерожденным россиянам не избежать расплаты за геноцид украинского народа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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