Ермак: Безопасность нашей страны - ключевой приоритет. И на пути к укреплению безопасности мы прошли уже большой путь

Согласился со словами Президента, что Украинский договор - является успехом для Украины, поскольку он развивает украинскую архитектуру безопасности. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак комментируя новость о подписании на саммите НАТО Украинского договора, подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что этот документ является успехом для Украины, поскольку он развивает украинскую архитектуру безопасности. Кроме того Ермак отметил, что Украина обязательно выполнит каждый пункт.

При этом было отмечено, что усиленное сотрудничество с НАТО является очередной важной страницей для Украины.

Усиление сотрудничества с ВСУ и оборонно-промышленным комплексом Украины от НАТО - это важная составляющая нашей безопасности в будущем - заявил Андрей Ермак.

В завершении Руководитель Офиса Президента Украины поблагодарил каждого, кто работает ради Украины.

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор