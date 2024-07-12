Ермак: Безопасность нашей страны - ключевой приоритет. И на пути к укреплению безопасности мы прошли уже большой путь
Киев • УНН
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, подтвердил, что подписанный на саммите НАТО Украинский договор является успехом для Украины, поскольку он развивает архитектуру безопасности страны.
Согласился со словами Президента, что Украинский договор - является успехом для Украины, поскольку он развивает украинскую архитектуру безопасности. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак комментируя новость о подписании на саммите НАТО Украинского договора, подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что этот документ является успехом для Украины, поскольку он развивает украинскую архитектуру безопасности. Кроме того Ермак отметил, что Украина обязательно выполнит каждый пункт.
При этом было отмечено, что усиленное сотрудничество с НАТО является очередной важной страницей для Украины.
Усиление сотрудничества с ВСУ и оборонно-промышленным комплексом Украины от НАТО - это важная составляющая нашей безопасности в будущем
В завершении Руководитель Офиса Президента Украины поблагодарил каждого, кто работает ради Украины.
На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор11 июля 2024, 22:36 • 11766 просмотров