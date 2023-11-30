Египет и Катар работают над продлением перемирия в Газе

Официальные представители Египта и Катара работают над тем, что договориться о перемирии между Израилем и террористическим движением ХАМАС еще на два дня. Об этом сообщает BBC, передает УНН

Детали

Египет и Катар работают над продлением перемирия в Секторе Газа на два дня. Также речь идет об освобождении большего количества заключенных и увеличении поставок гуманитарной помощи в секторе Газа, утверждают египетские государственные агентства.

Дополнение

Накануне за 20 минут до завершения срока действия перемирия стороны договорились продлить режим прекращения огня на один день.

Напомним

Накануне вечером 14 израильтян и тайцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе.

Также кого же вечером ХАМАС освободил двух российско-израильских заложников.