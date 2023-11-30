Египет и Катар работают над продлением перемирия в Газе
Киев • УНН
Египет и Катар ведут переговоры о продлении перемирия в Газе еще на два дня с целью освобождения заключенных и увеличения поставок гуманитарной помощи.
Официальные представители Египта и Катара работают над тем, что договориться о перемирии между Израилем и террористическим движением ХАМАС еще на два дня. Об этом сообщает BBC, передает УНН
Детали
Египет и Катар работают над продлением перемирия в Секторе Газа на два дня. Также речь идет об освобождении большего количества заключенных и увеличении поставок гуманитарной помощи в секторе Газа, утверждают египетские государственные агентства.
Дополнение
Накануне за 20 минут до завершения срока действия перемирия стороны договорились продлить режим прекращения огня на один день.
Напомним
Накануне вечером 14 израильтян и тайцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе.
Также кого же вечером ХАМАС освободил двух российско-израильских заложников.
Египет и Катар работают над продлением перемирия в Газе
Египет и Катар ведут переговоры о продлении перемирия в Газе еще на два дня с целью освобождения заключенных и увеличения поставок гуманитарной помощи.
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