Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ
Киев • УНН
Голливудские актеры Брэд Пит и Джордж Клуни снялись для обложки GQ на юге Франции. На одном из кадров они позируют на российском мотоцикле Урал с надписью 'Мир'.
Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снялись в фотосессии для журнала GQ. На одной из фотографий они едут на российском мотоцикле урал "Мир", передает УНН.
Так, звездами обложки сентябрьского выпуска GQ стали Джордж Клуни и Брэд Питт.
Журнал GQ отправился на юг Франции, чтобы взять у Пита и Клуни интервью.
На одном из кадров они позируют на российском мотоцикле урал где четко видна надпись "Мир".
Дополнение
В июле этого года сообщалось, что Международный центр защиты прав человека (CEHRI) и Фонд Клуни за справедливость (CFJ), возглавляемый юристом ООН по правам человека Амаль Клуни и ее мужем, голливудской звездой Джорджем Клуни подают в суд на российских военных.