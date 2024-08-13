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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 15:08  •  6151 просмотра

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Голливудские актеры Брэд Пит и Джордж Клуни снялись для обложки GQ на юге Франции. На одном из кадров они позируют на российском мотоцикле Урал с надписью 'Мир'.

Голливудские актеры Джордж Клуни и Брэд Питт снялись в фотосессии для журнала GQ. На одной из фотографий они едут на российском мотоцикле урал "Мир", передает УНН.

Так, звездами обложки сентябрьского выпуска GQ стали  Джордж Клуни и Брэд Питт.

Журнал GQ отправился на юг Франции, чтобы взять у Пита и Клуни интервью.

На одном из кадров они позируют на российском мотоцикле урал где четко видна надпись "Мир".

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Дополнение

 В июле этого года сообщалось, что Международный центр защиты прав человека (CEHRI) и Фонд Клуни за справедливость (CFJ), возглавляемый юристом ООН по правам человека Амаль Клуни и ее мужем, голливудской звездой Джорджем Клуни подают в суд на российских военных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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