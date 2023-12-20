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yavorovskie-igrushki-v-podarok-pontifiku-kak-napominanie-ob-ukrainskikh-detyakh

Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 21:58  •  13359 просмотра

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Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.

Посол Украины презентовал Папе Римскому накануне Рождества традиционные украинские Яворовские забавы. Об этом этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Пусть она будет украшением елки в Ватикане и напоминанием о о наших детях, которые вынуждены проходить страшные испытания из-за нападения поэзии. Мы верим, что Святой Престол сделает все, что от него зависит, чтобы в нашем государстве чтобы в нашем государстве наступил справедливый мир.

- написал Козицкий о событии в своем телеграмм канале.

Детали

Особый подарок со Львовщины Папе Франциску передал Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш. Подарок Понтифику вручили 20 декабря во время общей предрождественской аудиенции в Ватикане.

В частности, по информации Козицкого Папе Римскому передали игрушки в виде птиц, ангелов и звезд.

В конце аудиенции Папа Франциск призвал не забывать об Украине, которая очень страдает из-за войны.

Справочно

Яворовская забава - игрушки, которые мастерят в основном из осины, потому что по народным верованиям считается, что осина имеет свойство отгонять все плохое. Такие игрушки традиционно украшают яворовской росписью - "вербовкой". Название техники росписи не случайно, потому что все рисунки, а это цветы и листочки, выполняются в виде ивовых веток.

Искусство создания забавы древняя украинская традиция. Следует отметить, что называют эти изделия народного промысла именно "забавками", а не "игрушками". Потому что призваны они забавлять и успокаивать.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Яворівські забавки в подарунок Понтифіку, як нагадування про українських дітей
Yavoriv toys as a gift to the Pontiff as a reminder of Ukrainian children
Новости по теме

Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях

Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.

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