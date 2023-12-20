Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях
Киев • УНН
Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.
Посол Украины презентовал Папе Римскому накануне Рождества традиционные украинские Яворовские забавы. Об этом этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Пусть она будет украшением елки в Ватикане и напоминанием о о наших детях, которые вынуждены проходить страшные испытания из-за нападения поэзии. Мы верим, что Святой Престол сделает все, что от него зависит, чтобы в нашем государстве чтобы в нашем государстве наступил справедливый мир.
Детали
Особый подарок со Львовщины Папе Франциску передал Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш. Подарок Понтифику вручили 20 декабря во время общей предрождественской аудиенции в Ватикане.
В частности, по информации Козицкого Папе Римскому передали игрушки в виде птиц, ангелов и звезд.
В конце аудиенции Папа Франциск призвал не забывать об Украине, которая очень страдает из-за войны.
Справочно
Яворовская забава - игрушки, которые мастерят в основном из осины, потому что по народным верованиям считается, что осина имеет свойство отгонять все плохое. Такие игрушки традиционно украшают яворовской росписью - "вербовкой". Название техники росписи не случайно, потому что все рисунки, а это цветы и листочки, выполняются в виде ивовых веток.
Искусство создания забавы древняя украинская традиция. Следует отметить, что называют эти изделия народного промысла именно "забавками", а не "игрушками". Потому что призваны они забавлять и успокаивать.
Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях
Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.
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