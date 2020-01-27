Ясько рассказала о достижениях группы "Балтик +" во время сессии в ПАСЕ

"Сегодняшний результат - то, что полномочия обжаловали наши коллеги из Латвии и Литвы. Это наша консолидированная позиция, это мы проговаривали и вместе решили, что аргументы мы вместе готовили и будем готовить. Наша консолидированная позиция также была и в обжаловании вице-президента Толстова. Вчера в нас было огромное совещание, сегодня утром также мы обменивались, какая у нас ситуация, какие есть новости. Мы стараемся максимально консолидировано действовать. Для нас важно, чтобы мы были единым голосом", - сказала глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Она добавила, что Россия не выполнила с Резолюции и пункты по политическим заключенным, и по аннексии Крыма.

"Что для нас важно и где у нас консолидированная позиция в "Балтик+" - это то, что во всех документах, например, в заключении Венецианской комиссии написано, что Совет Европы и Совета Европы обязаны не признавать аннексию Крыма. Для нас важно, чтобы сейчас это звучало на всех дискуссиях, которые здесь происходят в политических группах, в комитетах", - добавила Елизавета Ясько.

Глава украинской делегации добавила, что среди членов российской делегации есть люди, которые находятся в черном списке, находящихся под санкциями, и это является основой для обжалования их полномочий.

Напомним, сегодня, в понедельник, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ней снова примет участие украинская делегация Верховной Рады после осенней паузы, когда делегация отказалась участвовать из-за возвращения России в ПАСЕ.