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Ясько розповіла про досягнення групи "Балтік+" під час сесії в ПАРЄ

Київ • УНН

 • 8451 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько розповіла про досягнення групи "Балтік +" під час сесії ПАРЄ. Зокрема, піднімали питання невизнання анексії Криму. Про це вона розповіла в кулуарах в Страсбурзі, передає кореспондент УНН.

Ясько розповіла про досягнення групи "Балтік+" під час сесії в ПАРЄ

"Сьогоднішній результат – те, що повноваження оскаржили наші колеги з Латвії та Литви. Це наша консолідована позиція, це ми проговорювали і разом вирішили, що аргументи ми разом готували і будемо готувати. Наша консолідована позиція також була і в оскарженні віцепрезидента Толстова. Вчора в нас була величезна нарада, сьогодні зранку також ми обмінювались, яка в нас ситуація, які є новини. Ми намагаємося максимально консолідовано діяти. Для нас важливо, щоб ми були єдиним голосом", - сказала голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Вона додала, що Росія не виконала з Резолюції і пункти по політичним в’язням, і по анексії Криму.

"Що для нас важливо і де в нас консолідована позиція в "Балтик+" - це те, що в усіх документах, наприклад, в висновку Венеціанської комісії написано, що Рада Європи і члени Ради Європи зобов’язані не визнавати анексію Криму. Для нас важливо, щоби зараз це звучало на всіх дискусіях, які тут відбуваються в політичних групах, в комітетах", - додала Єлизавета Ясько.

Голова української делегації додала, що серед членів російської делегації є люди, які перебувають у чорному списку, які є під санкціями, і що це є основою для оскарження їх повноважень.

Нагадаємо, сьогодні, у понеділок, у Страсбурзі розпочинається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. В ній знову візьме участь українська делегація Верховної Ради після осінньої паузи, коли делегація відмовилась брати участь через повернення Росії до ПАРЄ.

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