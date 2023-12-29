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Ярость можно конвертировать в месть: Федоров призвал украинцев на ВОТ сообщать о технике оккупантов

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 16:42  •  8386 просмотра

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Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал сообщать о российской военной технике через чат-бот после смертоносной атаки на гражданские объекты.

Учитывая сегодняшнюю массированную вражескую атаку по территории Украины, людей на оккупированных территориях призвали сообщать в чатбот еВорог о технике захватчиков. Сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"россия утром снова атаковала Украину. Есть погибшие, пострадавшие, уничтожены дома, повреждены роддом, торговый центр, сожженные машины и воронки посреди улиц. Ярость.

Но эту ярость можно конвертировать - и получится месть. Собираем информацию о российских ракетных комплексах Искандер, С-300 и С-400 и огнеметных системах залпового огня Буратино/Солнцепёк.

Прошу украинцев, которые находятся на оккупированных территориях и видят эту технику, по возможности сообщить о ней в чатбот еВорог. Нужна точная геолокация, описание, фото и видео", - призвал Михаил Федоров.

Напомним

Во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА. 

По меньшей мере 18 человек погибли и 132 получили ранения. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
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Ярость можно конвертировать в месть: Федоров призвал украинцев на ВОТ сообщать о технике оккупантов

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал сообщать о российской военной технике через чат-бот после смертоносной атаки на гражданские объекты.

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