Ярость можно конвертировать в месть: Федоров призвал украинцев на ВОТ сообщать о технике оккупантов
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал сообщать о российской военной технике через чат-бот после смертоносной атаки на гражданские объекты.
Учитывая сегодняшнюю массированную вражескую атаку по территории Украины, людей на оккупированных территориях призвали сообщать в чатбот еВорог о технике захватчиков. Сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
"россия утром снова атаковала Украину. Есть погибшие, пострадавшие, уничтожены дома, повреждены роддом, торговый центр, сожженные машины и воронки посреди улиц. Ярость.
Но эту ярость можно конвертировать - и получится месть. Собираем информацию о российских ракетных комплексах Искандер, С-300 и С-400 и огнеметных системах залпового огня Буратино/Солнцепёк.
Прошу украинцев, которые находятся на оккупированных территориях и видят эту технику, по возможности сообщить о ней в чатбот еВорог. Нужна точная геолокация, описание, фото и видео", - призвал Михаил Федоров.
Напомним
Во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА.
По меньшей мере 18 человек погибли и 132 получили ранения.
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Ярость можно конвертировать в месть: Федоров призвал украинцев на ВОТ сообщать о технике оккупантов
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал сообщать о российской военной технике через чат-бот после смертоносной атаки на гражданские объекты.
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