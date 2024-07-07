Киев • УНН
Украинская спортсменка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин, преодолев 2,10 метра на Бриллиантовой лиге в Париже, став первой, кто превзошел рекорд 37-летней давности - 2,09 метра.
Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала рекордсменкой в женских прыжках в высоту - она первой в мире взяла высоту 2.10 м. Об этом пишет УНН со ссылкой Суспільне.
Детали
Мировой рекорд Магучих покорился на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Преодолеть его украинка смогла после того, как одержала победу на соревнованиях: в борьбе с австралийкой Николой Олислагерс единственной взяла планку 2.03 м.
После того, как Магучих взяла планку 2.03 м, украинская прыгунья в высоту установила два подряд рекорда:
Дополнение
Предыдущие мировой рекорд держался 37 лет. Его был установлен в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой, которая взяла высоту 2.09 м - Магучих первая, кто преодолел высоту 2.10 м+.
Напомним
Украинская борчиха Аида Керимова завоевала "золото" в весовой категории до 50 кг на чемпионате Европы по борьбе U-20.