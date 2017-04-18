Японские женщины смогут служить во всех видах войск

“Мы стремимся к построению привлекательных сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе. Мы фактически отменяем все ограничения, и будем способствовать привлечению женщин на службу”, — заявила Т.Инада на пресс-конференции после заседания правительства.

Ранее был разрешен набор женщин в морские и воздушные силы самообороны Японии. В этих видах войск женщины занимают командные должности, в частности служат капитанами боевых кораблей.

Сейчас ограничения остаются только в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам, а также распространяются на службу на подводных лодках, где трудно обустроить отдельные помещения для женщин.

По данным министерства обороны, на конец прошлого года в Силах самообороны Японии служили около 14 тыс. женщин, что составляет чуть более 6% численности войск.



Как сообщал УНН, в начале апреля военно-морские силы США, Японии и Южной Кореи провели у южнокорейского побережья совместные маневры с целью научиться реагировать на угрозу, которую представляют подводные лодки КНДР, оснащенные баллистическими ракетами.