Японські жінки зможуть служити в усіх видах військ

“Ми прагнемо до побудови привабливих сил самооборони, які відповідають нинішній епосі. Ми фактично скасовуємо всі обмеження і будемо сприяти залученню жінок на службу”, – заявила Т.Інада на прес-конференції після засідання уряду.

Раніше був дозволений набір жінок до морських і повітряних сил самооборони Японії. У цих видах військ жінки займають командні посади, зокрема служать капітанами бойових кораблів.

Зараз обмеження залишаються тільки у спецвійськах, які мають відношення до радіоактивних матеріалів, а також поширюються на службу на підводних човнах, де важко облаштувати окремі приміщення для жінок.

За даними міністерства оборони, на кінець минулого року в Силах самооборони Японії служили близько 14 тис. жінок, що становить трохи більше 6% чисельності військ.



Як повідомляв УНН, на початку квітня військово-морські сили США, Японії і Південної Кореї провели біля південнокорейського узбережжя спільні маневри з метою навчитися реагувати на загрозу, яку представляють підводні човни КНДР, оснащені балістичними ракетами.