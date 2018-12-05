Япония откажется от пейджеров

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Последний пейджер-провайдер в Японии объявил о завершении своей работы в сентябре 2019 года, что будет означать конец для этого рода телекоммуникационных устройств, почти через 50 лет после их появления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.