Япония откажется от пейджеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Последний пейджер-провайдер в Японии объявил о завершении своей работы в сентябре 2019 года, что будет означать конец для этого рода телекоммуникационных устройств, почти через 50 лет после их появления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
Около 1500 пользователей до сих пор пользуются пейджерами компании Tokyo Telemessage, что не производит эти устройства уже 20 лет.
Разработанные в 1950-х и 1960-х годах, они завоевали популярность в 1980-х. К 1996 году Tokyo Telemessage имел 1,2 миллиона абонентов. Однако рост мобильных телефонов сделал пейджер устаревшим, и мало кто пользуется им во всем мире.
В частности, сотрудники больниц пользуются ими, поскольку они не излучают электромагнитные волны.
Япония также продолжает использовать факсы, несмотря на репутацию технологически передовой страны.
Министр страны по вопросам кибербезопасности Йошитака Сакурада заявил в прошлом месяце о том, что он никогда не использовал компьютер, сбив с толку соотечественников.
Напомним, в Гонолулу запретили смотреть на экраны гаджетов на пешеходных переходах.