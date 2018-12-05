Японія відмовиться від пейджерів

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Останній пейджер-провайдер у Японії оголосив про завершення своєї роботи у вересні 2019 року, що означатиме кінець для цього роду телекомунікаційних пристроїв, майже через 50 років після їхньої появи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.