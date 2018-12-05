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Японія відмовиться від пейджерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Останній пейджер-провайдер у Японії оголосив про завершення своєї роботи у вересні 2019 року, що означатиме кінець для цього роду телекомунікаційних пристроїв, майже через 50 років після їхньої появи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Японія відмовиться від пейджерів

Близько 1500 користувачів досі користуються пейджерами компанії Tokyo Telemessage, яка не виробляє ці пристрої вже 20 років.

Розроблені в 1950-х і 1960-х роках, вони завоювали популярність у 1980-х. До 1996 року Tokyo Telemessage мав 1,2 мільйона абонентів. Проте ріст мобільних телефонів зробив пейджер застарілим, і мало хто користується ним у всьому світі.

Зокрема, співробітники лікарень користуються ними, оскільки вони не випромінюють електромагнітні хвилі.

Японія також продовжує використовувати факси, попри репутацію технологічно передової країни.

Міністр країни з питань кібербезпеки Йошитака Сакурада заявив минулого місяця про те, що він ніколи не використовував комп'ютер, збивши з пантелику співвітчизників.

Нагадаємо, у Гонолулу заборонили дивитись на екрани гаджетів на пішохідних переходах.

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