Японія відмовиться від пейджерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Останній пейджер-провайдер у Японії оголосив про завершення своєї роботи у вересні 2019 року, що означатиме кінець для цього роду телекомунікаційних пристроїв, майже через 50 років після їхньої появи. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Близько 1500 користувачів досі користуються пейджерами компанії Tokyo Telemessage, яка не виробляє ці пристрої вже 20 років.
Розроблені в 1950-х і 1960-х роках, вони завоювали популярність у 1980-х. До 1996 року Tokyo Telemessage мав 1,2 мільйона абонентів. Проте ріст мобільних телефонів зробив пейджер застарілим, і мало хто користується ним у всьому світі.
Зокрема, співробітники лікарень користуються ними, оскільки вони не випромінюють електромагнітні хвилі.
Японія також продовжує використовувати факси, попри репутацію технологічно передової країни.
Міністр країни з питань кібербезпеки Йошитака Сакурада заявив минулого місяця про те, що він ніколи не використовував комп'ютер, збивши з пантелику співвітчизників.
Нагадаємо, у Гонолулу заборонили дивитись на екрани гаджетів на пішохідних переходах.