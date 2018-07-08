Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать сохранение режима в КНДР

Об этом глава японского внешнеполитического видомтсва заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

По его словам, Япония и Южная Корея также полностью поддерживают политику США в отношении КНДР.

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В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризации Корейского полуострова.