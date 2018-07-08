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Японія, США і Південна Корея готові гарантувати збереження режиму в КНДР

Київ • УНН

 • 9808 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністр закордонних справ Японії Таро Коно заявив, що Токіо, Вашингтон і Сеул готові гарантувати збереження політичного режиму в Північній Кореї. Про це повідомляє УНН  зпосиланням на NHK.

Про це очільник японського зовнішньополітичного відомтсва заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео і міністром закордонних справ Південної Кореї Кан Ген Хва.

За його словами, Японія і Південна Корея також повністю підтримують політику США щодо КНДР.

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У Токіо в неділю пройшли тристоронні переговори на рівні глав МЗС США, Японії і Південної Кореї. Перед цим держсекретар США Майкл Помпео відвідав Пхеньян з дводенним візитом, де обговорив з північнокорейським керівництвом питання, пов’язані з денуклеаризацією Корейського півострова.

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