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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99768 просмотра

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Япония упрощает требования для получения визы украинцам

Япония упрощает требования для получения визы украинцам

Киев  •  УНН

 • 10744 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания для граждан Украины с 1 января 2018 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение японского посольства в Киеве.

"По случаю визита государственного министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Киев 9 ноября этого года для переговоров с его партнерами в правительстве Украины и для участия в событиях в рамках года Японии в Украине, были определены меры по упрощению визовых требований для краткосрочного пребывания для граждан Украины (владельцев обычных загранпаспортов), которые вступят в силу с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, будет расширен круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурных и научных деятелей, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

"В дополнение к существующим одноразовым визам будут введены многоразовые визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не потребуется предоставлять документы от гаранта" , - говорится в сообщении.

С началом действия этих мер ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.

Напомним, в Канаде смягчили визовые требования для украинцев.

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