Японія спрощує вимоги для отримання візи українцям

"З нагоди візиту державного міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане в Київ 9 листопада цього року для переговорів з його партнерами в уряді України та для участі в подіях в рамках року Японії в Україні, були визначені заходи зі спрощення візових вимог для короткотермінового перебування для громадян України (власників звичайних закордонних паспортів), які набудуть чинності з 1 січня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою і культурних та наукових діячів, а також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум.

"У доповнення до існуючих одноразових віз будуть введені багаторазові візи (зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, в тому числі туризм. У випадку самостійної оплати поїздки заявнику не буде потрібно надавати документи від гаранта", - сказано у повідомленні.

З початком дії цих заходів очікується поліпшення умов для туристів, підприємців, збільшення числа громадян, які повторно відвідують Японію, подальше зміцнення міжлюдських контактів.

Нагадаємо, у Канаді пом’якшили візові вимоги для українців.