Япония начала строительство военной базы для истребителей США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Япония начала строительные работы на базе Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений с использованием истребителей США. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Japan Today.
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"Учитывая самую суровую и сложную ситуацию в области безопасности послевоенной эпохи, правительство построит этот объект и начнет его эксплуатацию как можно быстрее", – сказал главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, добавив, что новая база будет "незаменимой" для постоянных операций американских авианосцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Детали
Сообщается, что работы будут продолжаться четыре года на острове Маге в юго-западной префектуре Кагосими. Сначала построят взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов. Согласно проекту, места тренировок для истребителей США перенесут с острова Ивото в Тихом океане.
План перемещения, изложенный в 2011 году в соглашении о реорганизации американских военных сил между Токио и Вашингтоном, был продлен после того, как губернатор Кагосимы Коичи Шиота одобрил проект в ноябре 2022 года, ссылаясь на "все более суровую ситуацию с безопасностью" вокруг Японии.
Власти также предложили выплатить 2,2 миллиарда иен компенсации местным рыбакам, которые не смогут работать в течение четырехлетнего периода строительства и следующего года оценки, сообщили источники.
Напомним
Соединенные Штаты создадут на японском острове Окинава подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты для защиты отдаленных островов на юго-западе Японии.