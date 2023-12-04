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Япония начинает предоставлять украинцам статус приравненных к беженцам

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 04:48  •  14712 просмотра

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Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.

Японское правительство начало новую программу поддержки иностранных граждан, которые покинули зоны конфликта, но не соответствуют критериям Японии по статусу беженца. Эвакуированные, которые соответствуют требованиям, будут признаны такими, кто приравнены к беженцам. Об этом сообщает NHK, передает УНН.

Детали

Программа была введена 1 декабря ввиду беженцев из Украины.

По желанию эвакуированные могут получить уроки японского языка и другие указания по жизни в Японии. Они также будут иметь право на финансовую поддержку.

Как заявляет Агентство иммиграционных служб, оно сделает все возможное, чтобы бесперебойно реализовывать программу и обеспечить получение соответствующей помощи теми, кого признали эвакуированными.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Японія починає надавати українцям статус прирівняних до біженців
Japan begins to grant Ukrainians refugee status
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Япония начинает предоставлять украинцам статус приравненных к беженцам

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