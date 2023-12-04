Япония начинает предоставлять украинцам статус приравненных к беженцам

Японское правительство начало новую программу поддержки иностранных граждан, которые покинули зоны конфликта, но не соответствуют критериям Японии по статусу беженца. Эвакуированные, которые соответствуют требованиям, будут признаны такими, кто приравнены к беженцам. Об этом сообщает NHK, передает УНН.

Детали

Программа была введена 1 декабря ввиду беженцев из Украины.

По желанию эвакуированные могут получить уроки японского языка и другие указания по жизни в Японии. Они также будут иметь право на финансовую поддержку.

Как заявляет Агентство иммиграционных служб, оно сделает все возможное, чтобы бесперебойно реализовывать программу и обеспечить получение соответствующей помощи теми, кого признали эвакуированными.

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