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Японія надасть Україні понад 500 тис. доларів допомоги на проекти з безпеки людини

Японія надасть Україні понад 500 тис. доларів допомоги на проекти з безпеки людини

Київ • УНН

 • 11153 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Японія надасть Україні понад 500 тис. доларів в межах другого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини "Кусаноне", передає УНН з посиланням на посольство Японії в Україні.

“Уряд Японії надасть Україні безвідплатну допомогу в межах другого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини „Кусаноне“ 2018 року на загальну суму більше 500 тис. доларів США для реалізації семи проектів у сфері охорони здоров’я, реабілітації та освіти у Житомирській, Херсонській, Кіровоградській області та у містах Київ, Харків та Миколаїв”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 15 березня 2018 року буде підписано сім грантових угод із благодійними та громадськими організаціями, які реалізовуватимуть проекти.

Нагадаємо, у 2018 році уряд Японії надасть Україні 4 млн доларів підтримки, завдяки яким ООН та інші агенції реалізовуватимуть різні проекти з допомоги країні.

Українські Національні Новини

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