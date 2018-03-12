Япония предоставит Украине более 500 тыс. долларов помощи на проекты по безопасности человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Япония предоставит Украине более 500 тыс. долларов в рамках второго этапа финансирования Программы поддержки проектов безопасности человека “Кусаноне”, передает УНН со ссылкой на посольство Японии в Украине.
“Правительство Японии предоставит Украине безвозмездную помощь в рамках второго этапа финансирования Программы поддержки проектов безопасности человека ”Кусаноне“ 2018 года на общую сумму более 500 тыс. долларов США для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 марта 2018 года будет подписано семь грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями, которые займутся реализацией проектов.
Напомним, в 2018 году правительство Японии предоставит Украине 4 млн долларов поддержки, благодаря которым ООН и другие агентства будут реализовывать различные проекты по помощи стране.