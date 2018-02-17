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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72621 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87609 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90290 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109806 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111842 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

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Актуальное
Японец Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Японец Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Киев  •  УНН

 • 16791 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. 23-летний японский фигурист Юдзуру Ханю стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на зимних Играх в Южной Корее, получив это звание на второй Олимпиаде подряд. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины, передает УНН.

В произвольной программе Ханю допустил две помарки и проиграл американцу Нэтану Чену, который впервые в истории в одном прокате выполнил шесть прыжков в четыре оборота - лутц, два флипа (один из них в каскаде) два тулупа (один в каскаде) и сальхов. Однако набранных японцем баллов хватило для общей победы - 317,85.

Серебряная награда также у японца - Шомы Уно, набравший 306,90 баллов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес впервые получил олимпийскую медаль, заняв третье место - 305,24.

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"Сейчас у меня нет слов. Я впечатлен. Я просто рад своему выступлению. Это лучший день в моей спортивной жизни, а слезы в моих глазах - от всего сердца. Если нога будет в порядке, буду думать об Олимпиаде-2022. Двукратный олимпийский чемпион - это очень здорово, но стать трехкратным - это будет впервые в истории", - рассказал Ханю.

Заметим, что медаль Ханю стала 1000-й "золотой" за все время проведения зимних Олимпийских игр, сам же спортсмен вошел в историю тем, что стал первым фигуристом с 1952 года, кому удалось дважды подряд подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала.

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