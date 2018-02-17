Японец Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию

В произвольной программе Ханю допустил две помарки и проиграл американцу Нэтану Чену, который впервые в истории в одном прокате выполнил шесть прыжков в четыре оборота - лутц, два флипа (один из них в каскаде) два тулупа (один в каскаде) и сальхов. Однако набранных японцем баллов хватило для общей победы - 317,85.

Серебряная награда также у японца - Шомы Уно, набравший 306,90 баллов. Двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес впервые получил олимпийскую медаль, заняв третье место - 305,24.

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"Сейчас у меня нет слов. Я впечатлен. Я просто рад своему выступлению. Это лучший день в моей спортивной жизни, а слезы в моих глазах - от всего сердца. Если нога будет в порядке, буду думать об Олимпиаде-2022. Двукратный олимпийский чемпион - это очень здорово, но стать трехкратным - это будет впервые в истории", - рассказал Ханю.

Заметим, что медаль Ханю стала 1000-й "золотой" за все время проведения зимних Олимпийских игр, сам же спортсмен вошел в историю тем, что стал первым фигуристом с 1952 года, кому удалось дважды подряд подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала.