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Японець Ханю став двократним олімпійським чемпіоном з фігурного катання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. 23-річний японський фігурист Юдзуру Ханю став олімпійським чемпіоном у чоловічому одиночному катанні на зимових Іграх у Південній Кореї, здобувши це звання на другій Олімпіаді поспіль. Про це інформує Федерація фігурного катання України, передає УНН.

У довільній програмі Ханю припустився двох помарок і програв американцю Нетану Чену, який вперше в історії в одному прокаті виконав шість стрибків у чотири оберти — лутц, два фліпа(один з них у каскаді) два тулупа(один у каскаді) та сальхов. Проте набраних японцем балів вистачило для загальної перемоги — 317,85.

Срібна нагорода також у японця — Шоми Уно, який набрав 306,90 балів. Дворазовий чемпіон світу та шестиразовий чемпіон Європи іспанець Хав’єр Фернандес вперше здобув олімпійську медаль, посівши третє місце — 305,24.

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“Зараз у мене немає слів. Я вражений. Я просто радий своєму виступу. Це найкращий день у моєму спортивному житті, а сльози у моїх очах — від усього серця. Якщо нога буде в порядку, думатиму про Олімпіаду-2022. Дворазовий олімпійський чемпіон — це дуже здорово, але стати триразовим — це буде вперше в історії”, — розповів Ханю.

Зауважимо, що медаль Ханю стала 1000-ю “золотою” за весь час проведення зимових Олімпійських ігор, сам же спортсмен увійшов в історію тим, що став першим фігуристом з 1952 року, кому вдалося двічі поспіль піднятися на найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу.

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