Как мотивировать ребенка учиться дистанционно - советы психолога

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«Онлайн-обучение – это такая же школа. А значит у ребенка должно быть обязательно рабочее место, где всегда будут проходить онлайн-уроки. Кроме того, следует сделать так, чтобы ребенка никто не отвлекал, ни шум телевизора, ни сами родные. Также придерживайтесь графика. Ребёнок должен понимать, когда он просыпается, чистит зубы, делает зарядку, завтракает, готовится к урокам и когда начинается сам урок. Многие думают, что если онлайн-обучение, то ребенок может поспать дольше. Но просыпаться за 10 минут до уроков – не очень хорошая идея», – говорит Кириенко.

Психолог советует, что после уроков необходимо обязательно дать возможность ребенку погулять, отдохнуть и сменить деятельность. Однако лучше воздержаться от гаджетов и любимых игр на них.

Также родители должны доверить ребенку учиться самому, это касается и самих уроков, и домашнего задания.

«Онлайн-обучение – это хорошая возможность сделать ребенка более самостоятельным. Лучше спрашивайте у учителя, как он ведет себя на занятиях, понимает ли материал, ориентируется ли. Если вы видите, что ребенку самому тяжело, то некоторое время будьте с ним, но потом оставляйте наедине. Выполнение домашних заданий лучше проверять. Но не делайте их вместе, или вместо ребенка», – советует Кириенко.

Психолог отмечает, что лучшая мотивация для детей – сделать все дела и получить за это награду. Так что стоит подумать, что можно сделать после уроков, после домашнего задания, что именно ребенку будет интересно.

«Очень хороший метод – получать дома баллы за обучение. Например, вы договариваетесь с ребенком о его желании, чего он хочет: куда-то уехать, что-то купить, что-то сделать. За это целую неделю или другой период времени, о котором вы договорились, ребенок получает от вас баллы за обучение. Когда соответствующее количество баллов будет собрано, он получает желаемое. Это очень хорошо стимулирует и дает ощущение делать что-то для конечного результата», – говорит психолог.

Напомним

Более 60% родителей считают, что новый учебный год не стоит начинать очно даже в тех учебных заведениях, где соблюдены все нормы безопасности.