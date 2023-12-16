"Ягодин - Дорогуск": за сутки там пересекает границу по 1,2 тыс. грузовиков, в очереди 2 тыс.

В разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за последние два дня границу в обе стороны пересекает по 1,2 тыс. грузовиков в сутки. В очереди в сторону Украины находится по состоянию на утро более 2 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Фактически изменений с предыдущими сутками нет. Продолжается блокирование трех направлений на границе с Польшей - это пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". По состоянию на утро сегодня в сторону Украины в очередях на территории Польши находится около 2 600 грузовых транспортных средств - рассказал Демченко.

Он напомнил, что с 11 декабря было разблокировано движение в направлении пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Постепенно с каждым днем мы видели увеличение количества пересечения грузовыми транспортными средствами и последние два дня, границу на этом направлении уже пересекает по 1200 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Это фактически, те показатели, которые были до действий с блокировкой. В очереди в сторону Украины находится по состоянию на утро более 2 тыс. грузовиков, которые хотят пересечь границу в сторону Украины - отметил Демченко.

Дополнение

С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики снова могут начать протестовать перед польско-украинским пограничным переходом в Дорогуске. Такое решение принял Краевой суд в Люблине.

Председатель общины Дорогуск Войцех Сава не разрешил проведение новой акции протеста перевозчиков на подъездной дороге к пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ