На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ
Киев • УНН
Движение грузовиков на венгерской границе с Украиной продолжается беспрепятственно, а демонстрация демонстрирует поддержку Польши и Словакии вместо блокады.
Движение грузовиков на венгерской границе не блокируется. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.
По его словам, на границе речь идет больше не об акции по блокированию, а демонстрации в поддержку Польши и Словакии.
К счастью, движение для грузовых транспортных средств не блокируется. Фактически участники этой акции находятся рядом с границей, выражая потребность в отмене для Украины транспортного безвизаспикер ГПСУ Андрей Демченко
Контекст
Венгерские перевозчики сообщили, что с понедельника, 11 декабря, будут блокировать пункт пропуска "Захонь-Чоп" на границе с Украиной, требуя возвращения разрешений для украинских перевозчиков.
На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ
Движение грузовиков на венгерской границе с Украиной продолжается беспрепятственно, а демонстрация демонстрирует поддержку Польши и Словакии вместо блокады.
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