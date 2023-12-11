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На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 21:10  •  6542 просмотра

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Движение грузовиков на венгерской границе с Украиной продолжается беспрепятственно, а демонстрация демонстрирует поддержку Польши и Словакии вместо блокады.

Движение грузовиков на венгерской границе не блокируется. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

По его словам, на границе речь идет больше не об акции по блокированию, а демонстрации в поддержку Польши и Словакии.

К счастью, движение для грузовых транспортных средств не блокируется. Фактически участники этой акции находятся рядом с границей, выражая потребность в отмене для Украины транспортного безвизаспикер ГПСУ Андрей Демченко

Контекст

Венгерские перевозчики сообщили, что с понедельника, 11 декабря, будут блокировать пункт пропуска "Захонь-Чоп" на границе с Украиной, требуя возвращения разрешений для украинских перевозчиков.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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