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Ядерные установки приватизировать не собираются: Минэнерго указало на ошибочность заявлений "Энергоатома"

Ядерные установки приватизировать не собираются: Минэнерго указало на ошибочность заявлений "Энергоатома"

Киев  •  УНН

 • 14001 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Минэнерго сообщили, что корпоратизация "Энергоатома" никоим образом не предусматривает приватизацию имущественного комплекса компании как в целом, так и ядерных установок отдельно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство энергетики считает необходимым разъяснить понятные не для всех формулировки процесса корпоратизации госкомпании. Протокол совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля от 27 октября, посвященный вопросам подготовки корпоратизации НАЭК "Энергоатом", действительно содержит словосочетание "частная собственность" в контексте ядерных установок, что стало основанием ошибочной интерпретации некоторыми СМИ и даже представителями "Энергоатома" как возможность владения частными лицами. Это не так. Представителям энергетической отрасли, в частности в "Энергоатоме", известно, что корпоратизация и преобразование госпредприятия в частное акционерное общество (ЧАО) - в данном случае будет предусматривать, что 100% акций будут в собственности государства", - отметили в Минэнерго.

Там отметили, что в "Энергоатоме" вполне понимают необходимость корпоратизации предприятия и всячески это поддерживали.

"Необходимость перехода от унитарной формы в акционерное общество со 100% государственной собственностью обоснована не только требованиями международных кредиторов - ЕБРР, Евратома и других потенциальных инвесторов в развитие атомной энергетики в Украине, но и внедрением с 2017 года нового формата энергорынка, при котором АЭС будут такими самими игроками рынка, как и остальные генерации... При нынешней форме управления мы не можем построить ни один новый ядерный объект. Мы скованы только теми средствами, которые нам выделены в тарифе, и мы не сможем найти дополнительных денег. При финансировании из тарифа таких инвестиционных проектов, сроки окупаемости для новых блоков будут составлять 20-30 лет. Это не нормально. Мы умеем строить и эксплуатировать атомные энергоблоки, нам нужны только инвестиции. "Энергоатом", как эксплуатирующая организация сможет предоставить услуги в обмен на вложение средств в наши проекты. Но компания не может сейчас вступать в новые организационные формы, понятные для западного инвестора. Когда мы им раз расскажем о процедуре согласования со всеми министерствами и ведомствами договора о совместной деятельности, они в ужасе разбегаются. Так что работа в формате акционерного общества существенно упростит нашу деятельность и сделает ее понятной для инвестора. Новая организационная форма поможет организовывать совместные предприятия с западными партнерами. А также упростит доступ к кредитным средствам", - приводят в Минэнерго разъяснение "Энергоатома".

В Минэнерго отмечают, что путь корпоратизации прошли уже "Укргидроэнерго", которое 16 лет назад преобразовано из ГП в ЗАО, а также "Укрэнерго", которое в прошлом году также получило статус ЗАО.

"Поэтому, частное акционерное общество - это не приватизация. Так же как "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго", "Энергоатом" был и остается в собственности государства, со всеми ядерными установками. К тому же, в января 2020 года правительство внесло "Энергоатом" в перечень государственных активов, не подлежащих приватизации, что лишний раз подтверждает абсурдность слухов о его приватизации", - подчеркнули в министерстве.

В то же время там объяснили, что процесс передачи имущества "Энергоатома" с государственного предприятия в акционерное общество требует ряда технических мероприятий, в том числе снятия ограничений по передаче ядерных установок и ядерных материалов.

"В протоколе в пункте 2 четко указано, что ограничения снимаются и сразу вводятся обратно. Поэтому снова никаких оснований говорить об отчуждении имущества нет. Этот пункт дословно звучит так:

"Согласиться с предложением ООО "Делойт и Туш" по модели осуществления корпоратизации государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", которая предусматривает внесение имущества государственного предприятия, в том числе ядерных установок и ядерных материалов, которые сейчас находятся в государственной собственности, в соответствии с законодательством в уставный капитал новосформованого акционерного общества, разработка законопроекта об отмене запрета на внесение имущества государственного предприятия в уставный капитал акционерного общества и установления ограничений на распоряжение этим имуществом, в частности его отчуждение и использование".

Итак, приватизация как "Энергоатома" в целом, так и его ядерных установок невозможна, а распространение и нагнетание такой информации выглядит как намеренная информационная диверсия против госкомпании", - отметили в Минэнерго.

Что касается 5 пункта протокола, который формально звучит: изучить международный опыт в части передачи из государственной в частную собственность ядерных установок - в Минэнерго отметили, что здесь аналогично под понятием частной собственности имеется в виду частное акционерное общество со 100% акций государства.

"Исходя из вышеизложенного, просим экспертов, журналистов и представителей "Энергоатома" не играть словами ради хайпа, не распространять дезинформацию, а при необходимости - обращаться непосредственно в Минэнерго за разъяснениям", - резюмировали в Минэнерго.

Напомним, эксперты назвали слухи о приватизации "Энергоатома" чушью и видят, что именно руководство госкомпании распространяет такую дезинформацию.

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