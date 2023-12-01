"Я пока что этого не чувствую": Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Запада относительно переговоров с рф

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что не чувствует давления со стороны со стороны партнеров по переговорам с россией из-за "неподвижной линии фронта", сообщает УНН.

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На вопрос агентства Associated Press о том, "неподвижность линии фронта" привела к давлению со стороны союзников Украины относительно переговоров о мирном соглашении с россией, он сказал:

"Я пока этого не чувствую". Впрочем добавил: "Некоторые голоса всегда слышны".

По его словам, Украина хочет "продвинуть Формулу мира и привлечь к ней как можно больше стран мира, чтобы они политически изолировали россию.

Добавим

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что россия не пойдет на настоящие мирные переговоры, пока не потерпит серьезное поражение, и что любые нынешние разговоры о переговорах - это тактика ухода от ответственности за свои действия в Украине.