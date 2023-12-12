"Я почувствовал поддержку от сенаторов": Зеленский заявил о позитивных сигналах от обеих партий Конгресса
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что получил более чем позитивные сигналы поддержки от обеих партий Конгресса США и выразил уверенность в продолжении помощи Украине со стороны США.
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встреч получил положительные сигналы от представителей обеих партий Конгресса США. Об этом сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.
Услышал ли я то, что хотел услышать? Я многое услышал. Я точно сказал о том, что хотел сказать. Я чувствовал поддержку и от Администрации президента Байдена, а также почувствовал от сенаторов. Мы об этом говорили и говорили со спикером. Сигналы были. Они были более чем позитивные, но мы знаем, что есть слова, а есть результат.
Детали
В свою очередь президент США Джо Байден также заверил, что есть мощная двухпартийная поддержка США Украины. Небольшое количество республиканцев не желает поддерживать Украину, но они не представляют большинство. Есть мощная двухпартийная поддержка Украины.
Небольшое количество республиканцев не желает поддерживать Украину, но они не представляют большинство. Мы проводим переговоры по финансированию, я ничего не обещаю, но мы надеемся, что это будут результативные переговоры.
Политики выразили убеждение, что помощь от США продолжится, и Украина не останется лицом к лицу с таким врагом как россия.
Дополнение
Президент Украины Зеленский во время выступления в Сенате США подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки со стороны США, включая дальнобойное оружие и усиление противовоздушной обороны для сохранения давления на Россию.
Президент США Джо Байден заявил, что нужно менять иммиграционную систему в США, и его команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса.
"Я почувствовал поддержку от сенаторов": Зеленский заявил о позитивных сигналах от обеих партий Конгресса
Президент Зеленский сообщил, что получил более чем позитивные сигналы поддержки от обеих партий Конгресса США и выразил уверенность в продолжении помощи Украине со стороны США.
Украина возобновила стабильное движение грузовиков в ПП "Ягодин-Дорогуск" - Кубраков
Движение через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено, несмотря на попытки протестующих перевозчиков заблокировать его: более 350 грузовиков въехали в Украину и более 200 выехали в Польшу. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в отчете за прошедшие сутки.
Говорили об изоляции путина: Зеленский о встрече с Байденом
Во время встречи Зеленский и Байден обсудили вопросы изоляции путина и продемонстрировали единство против агрессии. Байден подписал соглашение о выделении $200 млн помощи Украине.
Чтобы помочь Украине: Мишель заявил, что ЕС стремится ускорить производство боеприпасов
ЕС стремится ускорить производство боеприпасов для Украины и будет использовать Европейский фонд мира для усиления военной поддержки, а также инвестировать в обороноспособность и промышленную базу ЕС.
Зеленский и Байден обсудили укрепление ПВО и, как разрушить российскую логистику
Президенты Зеленский и Байден обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и подрыв российской логистики. Также Байден пообещал выделить 200 миллионов долларов помощи для Украины.
Украинские военные сбили российский БПЛА в Хмельницкой области
Украинская противовоздушная оборона сбила российский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области 12 декабря, без жертв и повреждений.
Моя команда работает с демократами и республиканцами для достижения компромисса: Байден об иммиграционной системе
Президент Байден работает над реформированием иммиграционной системы США, стремясь достичь двухпартийного компромисса в Конгрессе, сохраняя при этом поддержку Украины.
Польша: правительство Туска получило вотум доверия
Оппозиционное правительство Дональда Туска получило вотум доверия в Сейме. Приведение Туска и его кабинета к присяге президентом Дудой назначено на 9 утра в среду.
Атака вражеских дронов на Одесскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
Российские беспилотники атаковали Одесскую область, ранив двух человек и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
В Харькове в бассейне утонул шестилетний мальчик, владелице развлекательного комплекса объявили подозрение
Шестилетний мальчик утонул в харьковском бассейне из-за халатности владелицы, которая не обеспечила спасателя возле воды. Владелице бассейна грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.