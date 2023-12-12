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"Я почувствовал поддержку от сенаторов": Зеленский заявил о позитивных сигналах от обеих партий Конгресса

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 23:46  •  14853 просмотра

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Президент Зеленский сообщил, что получил более чем позитивные сигналы поддержки от обеих партий Конгресса США и выразил уверенность в продолжении помощи Украине со стороны США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встреч получил положительные сигналы от представителей обеих партий Конгресса США. Об этом сказал Зеленский  во время совместной пресс-конференции с Байденом, передает корреспондент УНН.  

Услышал ли я то, что хотел услышать? Я многое услышал. Я точно сказал о том, что хотел сказать. Я чувствовал поддержку и от Администрации президента Байдена, а также почувствовал  от сенаторов. Мы об этом говорили и говорили со спикером. Сигналы были. Они были более чем позитивные, но мы знаем, что есть слова, а есть результат. 

- сказал Зеленский. 

Детали

В свою очередь президент США Джо Байден также заверил, что есть мощная двухпартийная поддержка США Украины. Небольшое количество республиканцев не желает поддерживать Украину, но они не представляют большинство. Есть мощная двухпартийная поддержка Украины.

Небольшое количество республиканцев не желает поддерживать Украину, но они не представляют большинство. Мы проводим переговоры по финансированию, я ничего не обещаю, но мы надеемся, что это будут результативные переговоры.

 – сказал Байден.

Политики выразили убеждение, что помощь от США продолжится, и Украина не останется лицом к лицу с таким врагом как россия.

Дополнение

Президент Украины Зеленский во время выступления в Сенате США подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки со стороны США, включая дальнобойное оружие и усиление противовоздушной обороны для сохранения давления на Россию. 

Президент США Джо Байден заявил, что нужно менять иммиграционную систему в США, и его команда работает с демократами и республиканцами в Конгрессе для того, чтобы достичь приемлемого компромисса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
"Я відчув підтримку від сенаторів": Зеленський заявив про позитивні сигнали від обох партій Конгресу
"I felt support from senators": Zelenskiy says positive signals from both parties in Congress
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"Я почувствовал поддержку от сенаторов": Зеленский заявил о позитивных сигналах от обеих партий Конгресса

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