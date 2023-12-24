WSJ: дрон, выпущенный из Ирана, атаковал судно вблизи Индии

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  230339 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  194377 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  159798 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  156235 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  191772 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  198233 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  161851 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  147970 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  144388 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132561 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121657 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113344 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103739 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146947 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143979 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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Новости по теме

WSJ: дрон, выпущенный из Ирана, атаковал судно вблизи Индии

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Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться в Украину.

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Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться на родину

В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси

Лондонская полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже новой работы Бэнкси; он остается под стражей, пока идет расследование.

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В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси

Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке

Турция нанесла ответные авиаудары по РПК на севере Ирака после нападения, в результате которого погибли шесть турецких солдат.

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Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке

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Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой

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Тайвань выделил 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше с целью улучшения условий их жизни и образования, а также подготовки к их возможному возвращению на родину.

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Тайвань пострадал от землетрясения магнитудой 6,3

Польские перевозчики заявили об усилении блокады на границе

Польские перевозчики на пункте пропуска "Дорогуск" усиливают свой протест, пропуская только один грузовик каждые три часа; однако гуманитарные и военные грузы остаются беспрепятственными.

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В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству

Австрия усиливает антитеррористические меры в связи с повышенной угрозой на Рождество, увеличивая присутствие полиции после сообщений о возможных нападениях на церкви.

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В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству