WSJ: дрон, выпущенный из Ирана, атаковал судно вблизи Индии
Иранский беспилотник нанес удар по танкеру под либерийским флагом у побережья Индии, сообщил Пентагон WSJ.
Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться на родину
Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться в Украину.
В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси
Лондонская полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже новой работы Бэнкси; он остается под стражей, пока идет расследование.
Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке
Турция нанесла ответные авиаудары по РПК на севере Ирака после нападения, в результате которого погибли шесть турецких солдат.
6 стран ЕС не присоединились к обязательствам по безопасности Украины
Шесть стран ЕС не присоединились к Декларации о гарантиях безопасности Украины; продолжаются усилия по их присоединению.
Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой
Финляндия предлагает единовременное пособие в размере 5,3 тыс. евро для украинцев, которые добровольно вернутся домой, начиная с 1 января 2024 года, при определенных условиях.
Тайвань выделил $1 млн для украинских беженцев в Польше
Тайвань выделил 1 миллион долларов на помощь украинским беженцам в Польше с целью улучшения условий их жизни и образования, а также подготовки к их возможному возвращению на родину.
Тайвань пострадал от землетрясения магнитудой 6,3
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, о разрушениях или жертвах не сообщалось.
Польские перевозчики заявили об усилении блокады на границе
Польские перевозчики на пункте пропуска "Дорогуск" усиливают свой протест, пропуская только один грузовик каждые три часа; однако гуманитарные и военные грузы остаются беспрепятственными.
В Австрии усиливают меры антитеррористической безопасности к Рождеству
Австрия усиливает антитеррористические меры в связи с повышенной угрозой на Рождество, увеличивая присутствие полиции после сообщений о возможных нападениях на церкви.