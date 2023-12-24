WSJ: дрон, выпущенный из Ирана, атаковал судно вблизи Индии

В Пентагоне заявили, что беспилотный летательный аппарат, который атаковал судно у берегов Индии в субботу, 23 декабря, был запущен из Ирана. Об этом написали в газете The Wall Street Journal, передает УНН.

Теплоход Chem Pluto, танкер для перевозки химических веществ под флагом Либерии, принадлежащий Японии и управляемый Нидерландами, был атакован сегодня примерно в 10 утра по местному времени в Индийском океане в 200 морских милях от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана привела газета слова представителя Пентагона.

Контекст

Первое сообщение об атаке в Красном море появилось 3 декабря на сайте UKMTO (Управление морских торговых операций Великобритании). В тот же день сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney был атакован беспилотниками и ракетами, которые выпустили из Йемена.

WSJ: иранский разведывательный корабль помогает хуситам атаковать суда в Красном море