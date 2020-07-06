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WBC подтвердила бой Ломаченко против Лопеса

WBC подтвердила бой Ломаченко против Лопеса

Киев  •  УНН

 • 22411 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что в легком дивизионе состоится объединительный поединок с участием украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса, сообщает УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт WBC.

Так, бой Ломаченко должен пройти в сентябре.

"В сентябре франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Чемпион WBC Девин Хейни проведет добровольную защиту против соперника, имя которого будет названо в ближайшие дни. Затем он устроит две обязательные защиты своего титула. Чемпион мира в нескольких весовых категориях Хорхе Линарес и Хавьер Фортуна встретятся на ринге в августе. Дата боя Люка Кэмпбелла и Райана Гарсия будет определена позже. Этот турнир в легком дивизионе наверняка станет потрясающим развлечением для всего мира", - говорится в сообщении WBC.

Напомним, ранее оба боксера — Ломаченко и Лопес — согласились провести бой без зрителей.

Украинские Национальные Новости

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