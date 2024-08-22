Взрывы в краснодарском крае: рф заявила об ударе ВСУ по парому с топливом в порту "Кавказ"
Киев • УНН
Российские власти признали, что взрывы в Краснодарском крае - следствие атаки ВСУ. Повреждены цистерны с горючим в порту «Кавказ», возможно пострадал паром «Конро Трейдер».
Российские власти официально подтвердили, что взрывы в краснодарском крае рф - следствием ракетной атаки Сил обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на оперативный штаб краснодарского края.
Детали
Также россияне признали, что в результате атаки повреждены цистерны с горючим.
Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил «киевский режим» - атакован железнодорожной парой с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте работают экстренные и специальные службы
Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
Следует заметить, что Украина пока официально не комментировала этот инцидент. Между тем в сети распространяются видео с пожаром в порту «Кавказ».
Дополнение
Российские СМИ сообщают о ударе в порту «Кавказ», который пришелся на загруженный топливом паром «Конро Трейдер». Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним,
В четверг, 22 августа, появилась информация о «прилете» в порту «Кавказ». Telegram-каналы предполагают, что украинской ракетой взорван паром, где были цистерны с топливом. В сети распространяются фото столбов дыма