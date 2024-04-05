Взрывы в Харькове: есть прилеты в Харьковском районе - ОВА

Россияне снова бьют по Харькову. В городе слышны взрывы. Есть прилеты в прилегающих к областному центру селах. О ситуации в регионе сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Опять взрывы в Харькове. Будьте в укрытиях! - написал Синегубов.

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Чуть позже Синегубов уточнил, что в 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Предварительно без жертв.

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Синегубов добавил, что в 17:10 враг обстрелял села в Харьковском районе. Под удар попали жители Момотово и Александровка. Прошло без пострадавших.

Первый удар был произошел вблизи недействующих зданий частного агрокомплекса. Второй - по открытой территории. Без пострадавших. - сообщил глава ОВА.

Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе