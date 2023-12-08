Взрыв прогремел в Николаеве: что известно
Киев • УНН
В Николаеве во время авианалета произошел взрыв. Городской голова сообщил, что подробности выясняют.
Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
"Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем", - написал Сенкевич.
Напомним
В результате атаки рф в Херсоне есть попадания в жилой сектор. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, есть раненый.
Взрыв прогремел в Николаеве: что известно
В Николаеве во время авианалета произошел взрыв. Городской голова сообщил, что подробности выясняют.
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