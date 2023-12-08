Взрыв прогремел в Николаеве: что известно

Ракетный обстрел Павлоградского района: один погибший, восемь раненых - Днепропетровский областной совет

В результате ракетного обстрела российскими военными Павлоградского района Днепропетровской области один человек погиб и восемь получили ранения, а в результате артиллерийского обстрела Никополя была ранена пожилая женщина. Атаки также нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре. о последствиях обстрелов сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.