На химическом заводе BASF произошел взрыв с последующим пожаром. 14 сотрудников получили незначительные травмы, пожар потушили, но образовалось большое облако дыма.
На крупнейшем химическом заводе Германии BASF прогремел взрыв. Как пишет Bild, 14 человек пострадали, передает УНН.
Детали
Около 12 часов дня произошел «взрыв с последующим пожаром на заводе в южной части предприятия BASF SE в Людвигсхафене», сообщили в коротком пресс-релизе компании.
Над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) и Людвигсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) образовалось огромное облако дыма. На заводе BASF задействована пожарная бригада. По данным компании, машины экологического мониторинга работают на территории завода и за ее пределами.
О взрыве также сообщили в полицию, заявили SWR в полиции. Было получено несколько звонков от обеспокоенных жителей.
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В BASF сначала заявили, что причина взрыва «выясняется».
В 14:00 компания сообщила дополнительную информацию: «Пожар уже потушен пожарной бригадой завода BASF». В результате инцидента 14 сотрудников получили незначительные травмы и в целях предосторожности находятся под наблюдением врачей, говорится в заявлении.
Городские власти и пожарная охрана выпустили предупреждение об опасности в связи с выделением продуктов горения.
Пожарные просят людей объезжать пострадавшие районы, держать окна и двери закрытыми и выключить системы вентиляции и кондиционирования.
Как сообщает газета Handelsblatt, акции компании упали на фоне произошедшего.