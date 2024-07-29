На крупнейшем химическом заводе Германии BASF прогремел взрыв. Как пишет Bild, 14 человек пострадали, передает УНН.

Детали

Около 12 часов дня произошел «взрыв с последующим пожаром на заводе в южной части предприятия BASF SE в Людвигсхафене», сообщили в коротком пресс-релизе компании.

Над Мангеймом (земля Баден-Вюртемберг) и Людвигсхафеном (земля Рейнланд-Пфальц) образовалось огромное облако дыма. На заводе BASF задействована пожарная бригада. По данным компании, машины экологического мониторинга работают на территории завода и за ее пределами.

О взрыве также сообщили в полицию, заявили SWR в полиции. Было получено несколько звонков от обеспокоенных жителей.

У німецькому місті Меммінгені стався сильний вибух

В BASF сначала заявили, что причина взрыва «выясняется».

В 14:00 компания сообщила дополнительную информацию: «Пожар уже потушен пожарной бригадой завода BASF». В результате инцидента 14 сотрудников получили незначительные травмы и в целях предосторожности находятся под наблюдением врачей, говорится в заявлении.

Городские власти и пожарная охрана выпустили предупреждение об опасности в связи с выделением продуктов горения.

Пожарные просят людей объезжать пострадавшие районы, держать окна и двери закрытыми и выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Как сообщает газета Handelsblatt, акции компании упали на фоне произошедшего.