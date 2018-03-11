Вятрович заявил, что поддерживает переименование Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что поддерживает переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он заявил в своем Facebook, передает УНН.
"Поддерживаю! Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной казацкой", - написал Вятрович.
Таким образом Вятрович прокомментировал сбор подписей народных депутатов в поддержку внесения изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области. По состоянию на сейчас под такой инициативой подписали трое народных депутатов - Андрей Денисенко, Дмитрий Ярош и Валентин Дидыч.
Напомним, ранее Вятрович заявил, что название "Верховная Рада Украины" является советским наследием.