Вятрович заявил, что поддерживает переименование Днепропетровской области

"Поддерживаю! Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной казацкой", - написал Вятрович.

Таким образом Вятрович прокомментировал сбор подписей народных депутатов в поддержку внесения изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области. По состоянию на сейчас под такой инициативой подписали трое народных депутатов - Андрей Денисенко, Дмитрий Ярош и Валентин Дидыч.

Напомним, ранее Вятрович заявил, что название "Верховная Рада Украины" является советским наследием.



