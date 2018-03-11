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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51041 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61747 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64935 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103936 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96258 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103945 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110957 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Вятрович заявил, что поддерживает переименование Днепропетровской области

Вятрович заявил, что поддерживает переименование Днепропетровской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что поддерживает переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он заявил в своем Facebook, передает УНН.

"Поддерживаю! Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной казацкой", - написал Вятрович.

Таким образом Вятрович прокомментировал сбор подписей народных депутатов в поддержку внесения изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области. По состоянию на сейчас под такой инициативой подписали трое народных депутатов - Андрей Денисенко, Дмитрий Ярош и Валентин Дидыч.

Напомним, ранее Вятрович заявил, что название "Верховная Рада Украины" является советским наследием.

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