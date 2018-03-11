В'ятрович заявив, що підтримує перейменування Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Голова Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович заявив, що підтримує перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Про це він заявив у своєму Facebook, передає УНН.
"Підтримую! Січеславська область – це єднання України сучасної з Україною козацькою", - написав В'ятрович.
Таким чином В'ятрович прокоментував збір підписів народних депутатів на підтримку внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області. Станом на зараз під такою ініціативою підписали троє народних депутатів – Андрій Денисенко, Дмитро Ярош та Валентин Дідич.
Нагадаємо, раніше В’ятрович заявив, що назва “Верховна Рада України” є радянською спадщиною.