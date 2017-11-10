Вятрович: информация о запрете въезда в Польшу является инструментом шантажа

"Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда "это еще неподтвержденная официально информация". Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны? Следовательно, с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важны. Тем более, что о запрете могут объявить только в момент попытки въехать в Польшу, а к тому умышленно оставлять ситуацию неопределенной", - отметил В.Вятрович.

Ранее В.Вятрович заявил, что в случае запрета въезда в Польшу, границу прорывать он не собирается.

Как сообщал УНН, В.Вятрович сообщил, что не получал официальных подтверждений о том, что ему запрещен въезд в Польшу.

Напомним, по данным СМИ, главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши.