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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25016 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 80188 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97786 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Вятрович: информация о запрете въезда в Польшу является инструментом шантажа

Вятрович: информация о запрете въезда в Польшу является инструментом шантажа

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Факт распространения информации о возможном запрете въезда в Польшу является инструментом давления и шантажа украинской стороны. Об этом заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда "это еще неподтвержденная официально информация". Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны? Следовательно, с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важны. Тем более, что о запрете могут объявить только в момент попытки въехать в Польшу, а к тому умышленно оставлять ситуацию неопределенной", - отметил В.Вятрович.

Ранее В.Вятрович заявил, что в случае запрета въезда в Польшу, границу прорывать он не собирается.

Как сообщал УНН, В.Вятрович сообщил, что не получал официальных подтверждений о том, что ему запрещен въезд в Польшу.

Напомним, по данным СМИ, главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши.

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