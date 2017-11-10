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В'ятрович: інформація про заборону в'їзду до Польщі є інструментом шантажу

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Факт поширення інформації про можливу заборону в'їзду до Польщі є інструментом тиску і шантажу української сторони. Про це заявив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Друзі намагаються підтримати в ситуації з Польщею і кажуть про можливу заборону в'їзду "це ще непідтверджена офіційно інформація". Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участю міністра закордонних справ) теж є інструментом тиску і шантажу української сторони? Відтак, з точки зору українських (а не моїх приватних) інтересів, факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі. Тим паче, що про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в‘їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною", - зазначив В.В'ятрович.

Раніше В.В'ятрович заявив, що у випадку заборони в'їзду до Польщі, кордон проривати він не збирається.

Як повідомляв УНН, В.В'ятрович повідомив, що не отримував офіційних підтверджень про те, що йому заборонено в'їзд до Польщі.

Нагадаємо, за данними ЗМІ, голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича польська влада позбавила права в'їзду на територію Польщі.

Українські Національні Новини

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