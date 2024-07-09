На одной из самых популярных троп парка "Гранд-Каньон" в США умер 50-летний мужчина. Это второй случай за последние две недели, когда в национальном парке США погибает турист из Техаса. Пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Согласно пресс-релизу Службы национального парка Гранд-Каньон, штат Аризона, при попытке достичь южного края популярной тропы в воскресенье умер 50-летний мужчина из Сан-Анджело, штат Техас.

Примерно в 14:00 в воскресенье в региональный центр связи Гранд-Каньона поступило сообщение о том, что на тропе Брайт-Энджел, почти в 30 метрах ниже начала тропы, находится турист без сознания.

Очевидцы происшествия делали искусственное дыхание мужчине, в то время как пожарная служба Xanterra и медицинский персонал Службы национальных парков (NPS) отвечали на вызовы.

"Попытки реанимировать человека оказались безуспешными", — говорится в заявлении Национального парка Гранд-Каньон в понедельник, согласно Fox News.

Двумя неделями ранее, 29 июня, второй турист из Остина, штат Техас, Скотт Симмс был найден в полубессознательном состоянии ранним вечером на тропе. Он пытался добраться до Фантом Ранчо, бунгало на дне Большого каньона, чтобы там переночевать. Несмотря на попытки прохожих и медработников НПС помочь ему, его не удалось реанимировать.

Дополнение

По данным NPS, как сообщают американские СМИ, на открытых участках тропы в тени температура может достигать 48,8 градусов по Цельсию.

Напомним

УНН сообщал, что шестеро туристов погибли в Греции с начала июня из-за аномальной жары, температура которой превышала 40°C.