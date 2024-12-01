ВСУ, вероятно, нанесли мощный удар по скоплению вражеских десантников в Курской области

Украина, вероятно, нанесла удар по скоплению российских десантников. Пока официального подтверждения этой информации нет, однако, соответствующую информацию распространяют вражеские паблики, пишет УНН.

Россияне заявляют, что 30 ноября был нанесен ракетный удар по командному пункту 83 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России (в/ч 71289, Уссурийск) на территории Курской области.

Удар якобы был нанесен с применением РСЗО HIMARS.

"Особенностью этого удара является тот факт, что он был нанесен во время торжественного построения в честь годовщины образования бригады", - говорится в Заметках.

Результатом атаки стало уничтожение 12 военнослужащих, среди которых 4 офицеров. Еще 25 военных получили ранения.